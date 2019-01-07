Британский авторынок сокращается

Продажи новых автомобилей в Великобритании по итогам прошлого года снизились самыми быстрыми за последнее десятилетие темпами, в стране на треть рухнул спрос на машины с дизельным двигателем.

По данным британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers), общее число регистраций новых транспортных средств упало на 6,8% и составило 2,37 млн. Продажи дизельных автомобилей в стране сокращаются уже третий год подряд из-за скандала с участием компании Volkswagen и связанного с этим ужесточения требований.

В целом по Евросоюзу, по данным Ассоциации европейских производителей автомобилей, рост продаж новых автомобилей по итогам прошлого года составил 0,8%.

В своем пресс-релизе британское Общество производителей и продавцов автомобилей отмечает, что участник рынка до сих пор не видят в предстоящем "брексите" ничего хорошего.

В понедельник английский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martinсообщил , что уже привел в действие план экстренных мероприятий на случай "брексита" по "жесткому" сценарию.