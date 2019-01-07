В России православные прихожане, в том числе и первые лица страны, отметили рождество по юлианскому календарю. Президент Путин принял участие в праздничной службе в петербургском Спасо-Преображенском соборе, где, как рассказывал он сам, его крестили в детстве.
В России встретили Рождество
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Он передал храму икону "Господь Вседержитель". Об этом сообщают российские СМИ. Настоятель собора вручил российскому лидеру ответный подарок.
А премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой присутствовали на рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
Службу возглавлял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.