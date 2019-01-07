"Бавария" оштрафовала Рибери за перепалку из-за золотого стейка

35-летний спортсмен опубликовал его 3 января после посещения в Дубае ресторана известного турецкого шеф-повара Нусрета Гекче. Видео вызвало резкую критику у пользователей соцсетей, которые, не скупясь на выражения, обвинили Рибери в показном расточительстве.

Футбольный клуб "Бавария" оштрафует своего полузащитника Франка Рибери за словесную перепалку в Twitter, которая последовала за публикацией видео с золотым стейком.

Француз в ответ использовал нецензурную лексику, назвал критиков "завистливыми и злыми", предположив, что само их рождение было связано с "порвавшимся презервативом".

"Бавария" осудила поведение Рибери, посчитав его "неприемлемым для игрока клуба и примера для подражания". Спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич заявил, что "вызвал футболиста на долгий разговор, и тот согласился выплатить существенный штраф".

Салихамиджич довавил, что понимает реакцию игрока: "Франка оскорбили. И не только Франка, но и его беременную супругу, ребенка и мать, которая сейчас находится в больнице после операции, - сказал он журналистам. - Франк хотел защитить себя и свою семью. У него было на это полное право, в этом я его поддерживаю. Но, к сожалению, он впал в крайность".

Рибери играет за мюнхенскую "Баварию" уже 12 лет. В этом сезоне он провел за клуб 22 матча и забил пять голов.