Скромная покупка "Реала"

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"У меня было только три варианта: "Реал Мадрид", "Реал Мадрид" и "Реал Мадрид", - заявил теперь уже бывший полузащитник "Манчестер Сити" Браим Диас. В понедельник он впервые вышел на поле "Сантьяго Бернабеу" в качестве игрока "королевского" клуба. Контракт с 19-летним футболистом рассчитан до 2025 года. За воспитанника "Малаги", по разным данным, Реал заплатил от 15 до 17 миллионов евро.

"Я готов. Мне не терпится познакомиться с товарищами и приступить к тренировкам. Я потихоньку войду в ритм. Хотя я уже готов, но все-таки это великая команда, за которую выступают звездные игроки. И мне нужно учиться у каждого из них".