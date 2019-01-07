"Словно прыжок в новый мир", "свобода, никаких цепей и ограничений" – делятся эмоциями парапланеристы, решившие покорить небо над Гонконгом. Этот город славится своими небоскребами, но смельчаки, рискнувшие прыгнуть с парапланом, смогли увидеть Гонконг совсем с другого ракурса.
"Словно прыжок в новый мир"
"В этом городе очень многолюдно. Куда бы вы ни отправились – всюду кого-нибудь встретите. Но как только вы взлетаете в небо, вы ощущаете чувство свободы", - говорит один из инструкторов.
С риском для жизни
Парапланеризм сопряжен с серьезной опасностью. В июле прошлого года погиб опытный спортсмен из Гонконга, который отправился в полет во время непогоды. Месяц спустя на Азиатских играх впервые прошли соревнования по парапланеризму. Во время состязаний участник из Афганистана получил травму позвоночника, а его соперник из Китая сломал ногу.