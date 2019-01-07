В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения "Золотых глобусов"

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения "Золотых глобусов", которую принято рассматривать как генеральную репетицию перед награждениями Американской киноакадемии.

Лучшей мужской актерской работой иностранная пресса, аккредитованная в Голливуде, посчитала роль Фредди Меркюри, исполненную Рами Малеком в ленте "Богемская рапсодия". Картина получила "Золотой глобус" и в номинации "Лучший драматический фильм".

Глен Клоуз сумела обойти Леди Гага, которую многие прочили в качестве обладательницы почетной статуэтки, Клоуз была удостоена "Золотого глобуса" за роль в картине "Жена".

Но известная исполнительница не осталась без награды - ее работу в качестве композитора оценили высшими баллами, Леди Гага получила "Золотой глобус" за композицию "Shallow" .

Оливия Колман была признана лучшей комедийной актрисой за работу в ленте "Фаворитка", фильм поставил Йоргос Лантимос.

Ричард Мэдден был признан лучшим за исполнение главной роли в сериале "Телохранитель", его соотечественник Бен Уишоу был отмечен за работу в сериале "Чрезвычайно английский скандал".

Валлиец Кристиан Бейл был награжден в номинации "Лучшая актерская работа в комедии" за исполнение роли вице-президента Дика Чейни в фильме "Власть".

Альфонсо Куарон стал стал обладателем "Золотого глобуса" в категории "Лучший иностранный фильм", так была оценена режиссура картины "Рома".