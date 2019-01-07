Новые технологии в строительстве будущего

Дроны, виртуальная реальность, роботы, лазеры, искусственный интеллект, 3d-печать и сканирование - как эти новые технологии могут помочь в проектировании зданий будущего? В поисках ответов архитекторы объединились с инженерами, результаты этой работы были представлены на этой выставке в столице Дании.

В выставке, организованной Датской королевской академией изящных искусств, приняли участие 15 исследователей, которые использовали новейшие цифровые инструменты для изучения новых возможностей в архитектурном дизайне. Модели были разработаны с использованием таких материалов, как глина, филаменты, бетон или дерево.

Среди новых представленных идей - структурные платформы из углеродного и стекловолокна, сотканные роботами, для создания сложных, упругих, многофункциональных геометрических конструкций.

Джеймс Солли, инженер, Университет Штутгарта: "Эти материалы гораздо более многофункциональны, при том, что они - компактные, тонкие и крошечные по размеру. Говоря цифрами - эффективная прочность этих материалов примерно в пять раз больше, чем у обычной стальной конструкции, которую сейчас используют в процессе строительства, и в то же время они примерно в пять раз легче".

Другие исследователи работали с эластичными материалами, которые могут деформироваться, чтобы производить и накапливать энергию на фасадах, обеспечивая таким образом экологичную, энергоэффективную мягкую роботизированную обшивку для будущих зданий.

Саман Сффарян, архитектурный дизайнер: "Это как металлическая линейка - когда вы сгибаете ее, а затем опускаете, энергия, хранящаяся в линейке, возвращает ее в прежнее состояние. Поэтому с этой системой вы тратите энергию только в одном направлении. Другие кинетические системы всегда требуют, чтобы вы тратили энергию на закрытие и на открытие. Эта система потенциально способна сохранять энергию, заданную в одном направлении, собирать и использовать ее для обратного пути".

А как безопасно и аккуратно согнуть клееный брус для создания новых неожиданных архитектурных пространств? Методы захвата движения и технологии трехмерного и лазерного сканирования были использованы для изучения новых геометрий и морфологий дерева.

Том Свиланс, архитектор: "Мы можем сделать очень сложные, очень большие, очень прочные здания из клееного бруса. Проблема в том, что так как это живой биологический материал, у него есть свое поведение. Когда вы его сгибаете, он может отскочить назад или отклониться. Поэтому нам нужны способы отслеживать все это. Ведь если вы не можете точно производить именно то, что хотите, процесс очень скоро станет слишком трудным и слишком дорогим. Поэтому, внедрив в процесс 3D-сканирование, мы может лучше следить за тем, как ведет себя этот материал, пока мы его обрабатываем".

Эта выставка стала плодом европейского исследовательского проекта, призванного представить будущее, в котором все больше и больше зданий будет строиться с использованием все меньшего количества материалов и более экологичным путем.

Метте Рамсгаард Томсен, архитектор, Центр информационных технологий и архитектуры CITA: "Строить умнее, с использованием меньшего количества материалов, означает оптимизацию. Мы должны умнее подходить к тому, как мы используем эти материалы, мы можем сделать строительство легче. Легче означает не только использовать меньше материалов и взять, например, меньший кусок дерева, но и легче в плане меньшего использования транспорта, меньшего веса и меньшего воздействия на окружающую среду. И это всего лишь необходимые парадигмы будущего".

Исследователи утверждают, что уже через пять лет многие из этих решений могут быть интегрированы в реальное строительство.