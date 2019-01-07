Строить умнее

Метте Рамсгаард Томсен, архитектор, Центр информационных технологий и архитектуры CITA: "Я думаю, что у каждого человека есть определенное отношение к архитектуре и окружающей среде зданий, и это очень хорошо. Мы все живем в домах, мы все ежедневно ощущаем окружающую среду зданий непосредственно на наших телах. И мы все знаем, что есть здания, которые более желанны, чем другие. Что есть здания, в которых условия жизни менее хороши, чем они могли бы быть. И я думаю, что мы все понимаем, что необходимо изменить представление о проектах жилья массового типа 70-х и 80-х годов, что типология этих зданий должна измениться.

Мы не поднимаем социальный вопрос в прямом смысле этого слова, а, скорее, пытаемся понять, как организовать подобное строительство, из чего строить. Если мы посмотрим на бетон, то его, как материал, и любят, и ругают. Многие любят бетон, потому что он дает нам эти фантастические большие здания и позволяет совершенно по-другому думать о том, каким может быть город. Но мы также ненавидим бетон, потому что видим его как материал социального жилья, в котором есть бедность. Так как же мы можем переосмыслить бетон таким образом, чтобы он был не только устойчивым, но и позволял нам осуществить новые выражения и новые взгляды на то, каким может быть здание на самом деле?"