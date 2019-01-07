Обновление или тупик миграционной политики?

В Ватикане Папа римский Франциск призвал европейских лидеров к солидарности с 49 мигрантами, застрявшими на кораблях Средиземном море. Последовали телефонные звонки из Брюсселя во многие столицы ЕС с просьбой помочь в высадке спасённых на берег. Тем временем, представитель Еврокомиссии сообщил, что завершается пересмотр Дублинских правил предоставления убежища:

«Мы очень надеемся, что пока в ЕС председательствует Румыния, мы сможем обновить эту важную часть нашей миграционной политики как можно скорее, - сказал Маргаритис Схинас. - Желательно сделать это до выборов в Европарламент ».

Италия и Мальта отказываются открыть свои порты для двух кораблей с нелегалами. Мальтийский евродепутат подчеркнула, что солидарность с принимающими мигрантов странами не должна выражаться лишь пустыми словами:

«До выборов осталось 5 с небольшим месяцев, и нашим гражданам нужно показать ясный ответ на миграционный вызов, - сказала Роберта Метсола. - Жаль, что правительства больших стран грубо пытаются загнать малые страны на отведенные им позиции».

Европарламент рассматривает дальнейшие меры по регулированию миграции и расселению вновь прибывших. Депутат из Италии считает, что нужно склонить к участию в них даже те страны, которые этого не хотят:

«В Евросовете мы могли бы изменить Дублинские правила квалифицированным большинством, - сказала Сесилия Киенге. - Единодушие — это хорошо, но по этому вопросу его вряд ли можно достичь. Между тем, ситуация серьезная, требующая срочных действий. Мы говорим не об объектах, а о людях. Нужно спасать человеческие жизни».

Из выделяемых на мигрантов 10,4 млрд евро в бюджете ЕС на 2021-2027 году 30% предложено направить на предоставление убежища, 30% на интеграцию в местное общество и 40% на депортацию.