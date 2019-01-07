Charlie hebdo - годовщина трагедии

Трагедия, которая потрясла Францию. Ровно 4 года назад было совершенно нападение на Charlie hebdo: 7 января 2015 двое исламистов ворвались в редакцию сатирического еженедельника и в упор расстреляли 12 человек. В их числе были известные на всю страну карикатуристы.

Во Франции это нападение было воспринято, как покушение на самое дорогое - свободу слова. В едином порыве миллионы французов говорили "Мы все "Шарли". Злоумышленники были ликвидированы, но рана, нанесенная ими, не зажила до сих пор.

Именно с Charlie hebdo началась серия кровавых терактов, в результате которых погибли и пострадали сотни людей - в Париже, Ницце... На протяжении двух лет во Франции действовал режим чрезвычайной ситуации.

Но даже несмотря на то, что он был отменен президентом Эммануэлем Макроном в ноябре 2017, террористическая угроза во Франции по-прежнему высока, предостерегают эксперты.