Миграционный вызов. По-юлиански. Теплеет или нет?

Брюссель призвал столицы ЕС помочь в высадке на берег 49 спасённых в Средиземном море мигрантов. Италия и Мальта их не впускают. Еврокомиссия сообщила, что завершается пересмотр Дублинских правил предоставления убежища.

Некоторые восточные католические и православные церкви отметили Рождество по юлианскому календарю. Христиане праздновали его, помимо России, в таких местах, как сектор Газа, Египет, Болгария.

Особый повод для торжества у новоучреждённой Православной церкви Украины, предстоятель которой в сочельник получил грамоту о признании её автокефальной.

Защита животных от свободной торговли

Организация защиты животных потребовала от Евросоюза, чтобы их благополучие обеспечивалось соглашениями о свободной торговле. На встрече с еврокомиссаром Мальмстрём так называемая еврогруппа для животных призвала учитывать необходимость гуманного обращения с братьями нашими меньшими на переговорах с Австралией, Новой Зеландией и Меркосур, а также в ходе «Брексита».

Прошлый год был не самым жарким

За всю историю наблюдений погоды на Земле самым тёплым годом признан 2016. Как сообщила в понедельник европейская Служба мониторинга атмосферы "Коперник", 2018 год занял по этом у параметру четвёртое место.

О глобальном потеплении свидетельствует, в частности, таяние полярных льдов, вызванное, возможно, парниковым эффектом.