Нисикори победил Медведева в финале турнира ATP

В финале он встречался с Даниилом Медведевым.

Российский теннисист сразу сделал брейк и повел в первом сете 3:0, но его соперник перехватил инициативу и взял партию со счетом 6:4.

Второй сет россиянин, отыграв четыре брейк-пойнта, выиграл со счетом 6:3 и сравнял счет по партиям.

Однако в решающем сете удача улыбнулась девятой ракетке мира Нисикори, который выиграл его со счетом 6:2 и завоевал 12-й титул в карьере. Он также прервал серию из девяти подряд проигранных финалов.

А чешка Каролина Плишкова в финале у женщин взяла верх над украинкой Лесей Цуренко - 4:6, 7:5, 6:2.