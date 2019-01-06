Нисикори победил Медведева в финале турнира ATP

Японец Кэй Нисикори выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене.
В финале он встречался с Даниилом Медведевым.
В финале он встречался с Даниилом Медведевым.
Российский теннисист сразу сделал брейк и повел в первом сете 3:0, но его соперник перехватил инициативу и взял партию со счетом 6:4.
Второй сет россиянин, отыграв четыре брейк-пойнта, выиграл со счетом 6:3 и сравнял счет по партиям.
Однако в решающем сете удача улыбнулась девятой ракетке мира Нисикори, который выиграл его со счетом 6:2 и завоевал 12-й титул в карьере. Он также прервал серию из девяти подряд проигранных финалов.
А чешка Каролина Плишкова в финале у женщин взяла верх над украинкой Лесей Цуренко - 4:6, 7:5, 6:2.