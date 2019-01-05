Голубой тунец за три миллиона долларов

Первые в этом году торги прошли на недавно открывшемся в Токио рыбном рынке Тоёсу. Лот ушёл за 334 миллиона йен - это почти 3 миллиона и 100 тысяч долларов.

Тунец был выловлен в водах Тихого океана в районе северной японской префектуры Аомори.

Счастливым обладателем огромной рыбины стал владелец сети ресторанов-суши. Киёси Кимура побил свой собственный рекорд, установленный в 2013 году. Правда, тогда бизнесмен заплатил за лот вдвое меньше, чем в этот раз.

В последнее время экологи всё чаще выражают обеспокоенность увеличением спроса на голубого тунца, находящегося на грани вымирания.