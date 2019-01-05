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Польша

Пожар по время квеста в Польше унёс жизни пятерых подростков

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 Андрей Позняков 
Пожар по время квеста в Польше унёс жизни пятерых подростков
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Par Janusz Jurzyk, Janusz J. — 2005, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=240927
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Пятеро подростков погибли в результате пожара в городе Кошалин на северо-западе Польши. 15-летние девочки, как полагают в полиции, отмечали день рождение в помещениях одного из эскейп-румов. В России такие центры известны как «квесты в реальности»: участники игры решают загадки и головоломки, чтобы найти выход из закрытых помещений, либо дойти до финала, который предусмотрен сценарием.

Возгорание произошло около пяти часов вечера по местному времени вечером. На месте ЧП обнаружили 25-летнего мужчину — с сильными ожогами его доставили в больницу. Официальную причину пожара пока не называют. Местные издания пишут, что к трагедии мог привести взрыв газового баллона.

Глава МВД Польши Йоахим Брудзиньски поручил провести проверку пожарной безопасности всех эскейп-румов, которые пользуются большой популярностью у молодежи. Как отмечает «Франс-Пресс», по всей стране насчитывается около тысячи таких развлекательных центров.

Воскресенье в Кошалине объявлено днём траура.