Рекордный пирог для детей и царей-волхвов

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В Мадриде испекли пирог рекордных размеров и угостили им всех желающих. Угощение на площади Пуэрта-дель-Соль было устроено по поводу ожидаемого прибытия в город трёх царей-волхвов.

50-метровый выпечка весом в 1000 кг был приготовлена благотворительной организацией Aldeas Infantiles, которая занимается вопросами усыновления сирот. Пирог был разрезан на множество кусочков, в одном из которых был спрятан сюрприз – билет в парижский Диснейленд.