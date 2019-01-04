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В Магнитогорске опознаны тела 39 погибших при обрушении дома - МЧС

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 Euronews 
В Магнитогорске опознаны тела 39 погибших при обрушении дома - МЧС
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В Магнитогорске, где на рассвете в понедельник обрушился подъезд жилого дома, опознаны тела всех извлеченных из-под обломков погибших: это - 39 человек. В списке жертв есть дети.

Накануне власти сообщили о завершении поисковых работ. Сегодня в городе проходят похороны первых шести погибших. Трагедия в многоэтажке на проспекте Карла Маркса стала следствием взрыва бытового газа.


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