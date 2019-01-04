Нэнси Пелоси не хочет финансировать строительство стены

Нэнси Пелоси принесла присягу после избрания спикером палаты представителей Конгресса США. Она вернулась на этот пост после завоевания демократами большинства на промежуточных выборах в 2018 г. Новый спикер пообещала без промедления приступить к исполнению своих обязанностей, в числе которых - обеспечение системы сдержек и противовесов в политическом диалоге с президентской властью.

Обращаясь к Конгрессу, Пелоси напомнила: "Два месяца назад американцы потребовали, высказались за перезагрузку. Они отталкивались от нашей гармоничной конституции, предполагающей мониторинг и баланс, которые защищают демократию. Они не забыли о первой статье Основного закона, которая определяет полномочия законодательной ветви власти, гарантируя ее равенство с властью судебной и президентской".

Пелоси пообещала в ближайшее время принять законопроект, который возобновит работу американских госучреждений без выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой, о котором просит Дональд Трамп.

Сам президент Трамп поздравил Пелоси с избранием на высокую должность, уточнив: "Вы можете называть стену барьером, можете называть по другому... Важно лишь то, что наша страна нуждается в безопасности, и мы обеспечим ее на должном уровне".

Противостояние президента и конгрессменов по поводу бюджета на новый год длится уже две недели. Сразу после избрания Пелоси пригласила Дональда Трампа выступить перед обеими палатами Конгресса с ежегодным посланием "О положении страны".

Пост спикера - третий по значимости во властной структуре США. Пелоси заняла его во второй раз.