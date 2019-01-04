Неожиданный шторм накрыл Таиланд

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Первый за последние тридцать лет тропический шторм "Пабук" накрыл Таиланд. Он обрушился на южное побережье, ломая на своем пути деревья и снося крыши домов. Тысячи туристов вынуждены были покинуть некоторые популярные острова. Сопровождающий шторм ветер образовал высокие волны в Сиамском заливе. В провинции Накхонситхаммарат деревья упали на дома, нанеся огромный ущерб населению.

В результате стихии погиб по меньшей мере один человек. По сообщению местных властей, жертвой стал рыбак, лодка которого опрокинулась из-за сильного ветра. Метеорологи предупредили о проливных ливнях и сильных ветрах в 15 провинциях на юге Таиланда. В семи из них уже эвакуированы более 6 тысяч местных жителей.