Японец Рею Кобаяси близок к тому, чтобы навсегда вписать свое имя в историю "Турне четырех трамплинов". В пятницу он выиграл третий этап подряд – в Инсбруке, и ему остается еще один – в Бишофсхофене.
Кобаяси готовится войти в историю
В общем зачете своего ближайшего соперника немца Маркуса Айзенбихлера Кобаяси опережает более чем на 45 очков, так что у него есть все шансы увезти с собой трофей. Представители Японии не выигрывали "Турне четырех трамплинов" последние 20 лет.
Лучший результат среди россиян пока демонстрирует Евгений Климов. После третьего этапа он идет 16-ым. В Инсбруке он занял 19 место.
За всю историю турнира только двум спортсменам удавалось выиграть все этапы и взять так называемый "Большой шлем". Первым был немец Свен Ханнавальд 17 лет назад. И в прошлом году повторить его успех смог поляк Камил Стох.