Кобаяси готовится войти в историю

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Японец Рею Кобаяси близок к тому, чтобы навсегда вписать свое имя в историю "Турне четырех трамплинов". В пятницу он выиграл третий этап подряд – в Инсбруке, и ему остается еще один – в Бишофсхофене.

В общем зачете своего ближайшего соперника немца Маркуса Айзенбихлера Кобаяси опережает более чем на 45 очков, так что у него есть все шансы увезти с собой трофей. Представители Японии не выигрывали "Турне четырех трамплинов" последние 20 лет.