Срочная новость

Срочная новость

Россия

Захарова: Лондон запросил консульский доступ к Уилану (ТАСС)

 Комментарии
 Наира Давлашян  и ТАСС
Захарова: Лондон запросил консульский доступ к Уилану (ТАСС)
@ Copyright :
REUTERS/Sergei Karpukhin
Размер текста Aa Aa

Великобритания запросила консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, задержанному в России по подозрению в шпионаже, поскольку он также является подданным Соединенного Королевства. Об этом со ссылкой на представителя МИД Марию Захарову в пятницу сообщил ТАСС.

По словам Захаровой, запрос "находится в работе". Ранее у американца в следственном изоляторе "Лефортово" уже побывал американский посол Джон Хантсман.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков в четверг обжаловал его арест и подал прошение о выпуске своего подзащитного под залог. Однако источник ТАСС в следственных органах сообщил, что ему уже предъявлено обвинение в шпионаже и избрана мера пресечения "сроком на два месяца, до конца февраля 2019 года".

По сообщению ФСБ, Уилан был задержан в Москве 28 декабря "при проведении шпионской акции". Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

По данным американских СМИ, Уилан – бывший военный, которого уволили 10 лет назад за хищения. В последние годы он занимался бизнесом.