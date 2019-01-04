Захарова: Лондон запросил консульский доступ к Уилану (ТАСС)

Великобритания запросила консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, задержанному в России по подозрению в шпионаже, поскольку он также является подданным Соединенного Королевства. Об этом со ссылкой на представителя МИД Марию Захарову в пятницу сообщил ТАСС.
По словам Захаровой, запрос "находится в работе". Ранее у американца в следственном изоляторе "Лефортово" уже побывал американский посол Джон Хантсман.
Адвокат Уилана Владимир Жеребенков в четверг обжаловал его арест и подал прошение о выпуске своего подзащитного под залог. Однако источник ТАСС в следственных органах сообщил, что ему уже предъявлено обвинение в шпионаже и избрана мера пресечения "сроком на два месяца, до конца февраля 2019 года".
По сообщению ФСБ, Уилан был задержан в Москве 28 декабря "при проведении шпионской акции". Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
По данным американских СМИ, Уилан – бывший военный, которого уволили 10 лет назад за хищения. В последние годы он занимался бизнесом.