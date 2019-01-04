Опасная находка в Северном море

Накануне грузовое судно "Зое" попало в шторм. Около 270 контейнеров упали в море. Несколько десятков из них вынесло на берег.

"Зона загрязнения на Терсхеллинге - полоса длиной два десятка километров. То есть мусор скопился на пляже, его можно найти в районе холмов и даже за ними: пластик и пенопласт унесло ветром. Они попали в Ваттовое море и на побережье Фризских островов", - поясняет мэр местной общины, Берт Вассинк.

Известно, что по крайней мере в трёх контейнерах находились ядовитые и взрывоопасные органические пероксиды. Мешок с этими с химикатами весом 25 килограммов выбросило на голландское побережье. В поисках двух оставшихся задействованы военные.

Экологи призывают власти Германии и Нидерландов как можно скорее очистить прибрежную территорию от мусора, иначе местной флоре и фауне будет нанесён непоправимый вред.