Утечка личных данных коснулась сотен VIP-персон

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В Германии неизвестные злоумышленники украли и обнародовали в Интернете личные данные сотен политиков, журналистов и других публичных персон. В том числе федерального канцлера Ангелы Меркель, хотя, в пресс-службе правительства и говорят, что речь не идёт о какой-либо конфиденциальной информации. Украденные данные были опубликованы в "Твиттере" еще в декабре, но правоохранительные органы признали факт утечки информации только 4 января.

"Произошло несколько десятков очень успешных атак на серверы, где хранятся личные данные и документы, в том числе копии удостоверений личности, – рассказывает глава федерального бюро информационной безопасности Арне Шёнбом. – Вредоносная программа также похитила имена и фамилии людей, номера их мобильных телефонов". Кроме личных данных и документов злоумышленники опубликовали переписку политиков в чатах и электронной почте. По данным МВД, утечка информации коснулась всех политических партий кроме правой "Альтернативы для Германии".