В Германии неизвестные злоумышленники украли и обнародовали в Интернете личные данные сотен политиков, журналистов и других публичных персон. В том числе федерального канцлера Ангелы Меркель, хотя, в пресс-службе правительства и говорят, что речь не идёт о какой-либо конфиденциальной информации. Украденные данные были опубликованы в "Твиттере" еще в декабре, но правоохранительные органы признали факт утечки информации только 4 января.
Утечка личных данных коснулась сотен VIP-персон
"Произошло несколько десятков очень успешных атак на серверы, где хранятся личные данные и документы, в том числе копии удостоверений личности, – рассказывает глава федерального бюро информационной безопасности Арне Шёнбом. – Вредоносная программа также похитила имена и фамилии людей, номера их мобильных телефонов".
Кроме личных данных и документов злоумышленники опубликовали переписку политиков в чатах и электронной почте. По данным МВД, утечка информации коснулась всех политических партий кроме правой "Альтернативы для Германии".
"Нам обязательно нужно придумать, как лучше отделять личные средства общения от официальных, – считает депутат от ХДС Патрик Зенсбург. – Потому что личные чаты, разговоры с членами семьи и коллегами по парламенту тоже были опубликованы".
Пока правоохранительные органы не выявили ни тех, кто стоит за этой утечкой, ни каких-либо конкретных целей, которые они могли бы преследовать. Риск, связанный с этой публикацией, состоит в том, что она может позволить злоумышленникам добавить к массиву подлинной информации ложные данные.