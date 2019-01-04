Разгул новогоднего шторма в Балтийском море не не обошел стороной Польшу, принеся в страну сильнейшие метели. В социальных сетях появились видеокадры, на которых сотрудники одной из метеостанций вручную раскапывают полутораметровый сугроб, чтобы выйти наружу.
Восточную Европу накрыло
Пик снегопадов пришелся на 2 января. Непогода привела к транспортному коллапсу на большей части территории страны.
Помимо Польши от зимнего шторма в первые дни нового года пострадали Австрия, Дания, Финляндия, Швеция и Эстония. Порывы ветра достигали 85 км/час, стихия сносила машины, валила деревья и срывала крыши. Особенно пострадали регионы, непосредственно прилегающие к Балтийскому и Северному морям.