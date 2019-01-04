Восточную Европу накрыло

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Разгул новогоднего шторма в Балтийском море не не обошел стороной Польшу, принеся в страну сильнейшие метели. В социальных сетях появились видеокадры, на которых сотрудники одной из метеостанций вручную раскапывают полутораметровый сугроб, чтобы выйти наружу.

Пик снегопадов пришелся на 2 января. Непогода привела к транспортному коллапсу на большей части территории страны.