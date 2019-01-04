В китайском Харбине уже в восьмой раз собираются лучшие резчики по льду, чтобы представить на суд зрителей и жюри свои произведения. В этот раз на конкурс приехали более 60 участников из 12 стран – притом не только из привыкшей к морозной погоде России, но и из жарких Испании, Италии, Египта и Мексики.
Магия льда и снега
Вдохновение участники соревнований черпали из самых разных источников. Кто-то решил обратиться к культуре родной страны, а кто-то захотел привлечь внимание к проблемам экологии.
Помимо ледяных скульптур Харбин сейчас украшают 2019 снеговиков. Многие из них отражают колорит разных стран мира. Рост самого высокого снеговика - более 20 метров.