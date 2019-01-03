Галерея Уффици просит вернуть "Вазу с цветами"

Галерея Уффици в итальянской Флоренции призвала ФРГ вернуть картину нидерландского художника Яна ван Хейсума "Ваза с цветами", похищенную нацистами в годы Второй мировой войны. В ожидании ответа директор музея, сам этнический немец, повесил черно-белую копию натюрморта с пометкой "Украдено" на трех языках.

Эйке Шмидт, директор, галерея Уффици: "Последние раны, нанесенные Второй мировой войной флорентийским коллекции, по-прежнему не затянуты. Я желаю, чтобы в 2019 году этот шедевр вернулся на свое законное место в Палаццо Питти".

Яна ван Хёйсума, живописца 18 века, называли "цветочным Рафаэлем". Его "Ваза с цветами" была частью коллекции, хранившейся в Палаццо Питти с 1824 года. С началом Второй мировой картину эвакуировали, однако впоследствии она была похищена нацистскими войсками и теперь хранится в немецкой семье.