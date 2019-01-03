США: переговоры по бюджету закончились ничем

В США партийные лидеры и президент Трамп не смогли договориться по бюджету на новый год: отсутствие компромисса продлило так называемый "шатдаун". Речь идет о временном сокращении работы ряда госучереждений.

Яблоком раздора остается вопрос о с финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

По итогам встречи с Трампом сенатор Чак Шумер рассказал: "Мы призвали президента поддержать наши бюджетные предложения и разблокировать работу госведомств. Я сказал "Господин президент, объясните, зачем закрывать восемь федеральных ведомств на фоне переговоров по внутренней безопасности? Удовлетворительного ответа я не получил".

Трамп требует заложить в бюджет 5 миллиардов долларов на укрепление стены на границе с Мексикой. Он дал понять, что не готов к компромиссу по сумме, и это может затянуть "шатдаун" на неопределенный срок: "Да, это может продлиться какое-то время, а может закончиться быстро. На кону - слишком серьезный вопрос, чтобы отклоняться от курса".

По словам Трампа, расходы на укреплении стены впоследствии будут возмещены мексиканской стороной.

Переговоры по этому пункту длятся уже две недели: отсутствие утвержденного бюджета на новый год привело к остановке крупных федеральных ведомств; под ударом - 800 тысяч госслужащих. Они либо не работают, либо трудятся без зарплаты.