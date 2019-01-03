Российские лыжники снова вторые

Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в гонке преследования на 10 километров свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе. Победа, как и накануне, досталась норвежке Ингвилд Эстберг. Она преодолела дистанцию за 26 минут 21,2 секунды. Борьбу за бронзу вели россиянка Юлия Белорукова и американка Джессика Диггинс. Финишную черту они пересекли почти одновременно, но американка в шпагате на полботинка обошла свою соперницу.

В общем зачете "Тур де Ски" лидирует Эстберг, которая опережает Непряеву на 35,4 секунды. На третьей строчке Диггинс (+1.22,6), на четвертой - Белорукова (+1.27,7).

Тем временем, у мужчин золото завоевал норвежский лыжник Йоханесс Клэбо. Он пробежал дистанцию в 15 километров за 35 минут 07,5 секунды. Устюгов "вез" норвежца большую часть дистанции, но проиграл тому финиш и отстал на 0,4 секунды. Третье место также занял россиянин — Александр Большунов.

Устюгов сохранил вторую строчку в общем зачете. Возглавляет классификацию Клэбо.

Теперь всем участникам «Тур де Ски» предстоит день отдыха. Но уже 5 и 6 января спортсмены проведут заключительные гонки тура, которые примет итальянский Валь-ди-Фиемме.