Пола Уилана просят выпустить под залог

Адвокат американца Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже, подал прошение об изменении меры пресечения и выпуске его подзащитного под залог. При этом адвокат заметил, что размер залога оставлен на усмотрение суда. Ранее агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники сообщило, что задержанному уже были предъявлены обвинения в шпионаже. Под арестом он проведет как минимум два месяца. Сам Уилан виновным себя не признает.

По данным американских СМИ, Уилан – бывший военный. Из армии он был уволен 10 лет назад за хищения. Последние годы американец занимался бизнесом.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря. Как сообщается на сайте ФСБ, в этот момент американец участвовал в шпионской акции. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.

У американца, который сейчас находится в следственном изоляторе "Лефортово", побывал посол Джон Хантсман. О помощи диппредставительство попросили родственники Уилана. Два дня назад его брат Дэвид сообщил, что семья обратилась за поддержкой в посольство США в России, в Конгресс и Госдеп. Родственник Пола Уилана утверждает, что его брат приехал в Москву на свадьбу. "В его невиновности нет никаких сомнений", - подчеркнул Дэвид.