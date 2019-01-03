Франция экстрадировала экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова

Дело о выдаче Кузнецова рассматривалось Апелляционными судами Экс-ан-Прованса и Лиона с 2013 года. Декрет о его выдаче был подписан премьер-министром Франции 21 ноября 2017 года.

Франция экстрадировала бывшего министра финансов Правительства Московской области Алексея Кузнецова, который обвиняется в мошенничестве и растрате 14 млрд рублей. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ .

"Рассмотрев представленные российской стороной дополнительные материалы и гарантии соблюдения прав Кузнецова при его содержании в российских пенитенциарных учреждениях, Государственный совет Французской Республики 28 декабря 2018 года отклонил поданную Кузнецовым жалобу на декрет о выдаче", - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Экс-министра экстрадировали в Россию сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского Бюро Интерпола.

В июне 2010 года Следственный комитет РФ предъявил Кузнецову обвинение в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере и легализации преступно добытого имущества на сумму в 11 млрд рублей. Чиновнику удалось сбежать, он был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск.

Кузнецов был задержан в 2013 году близ города Сен-Тропе, Франция возбудила против него уголовное дело о легализации криминальных доходов. Французские власти арестовали несколько объектов недвижимости, принадлежащих чиновнику.