ООН: итоги миграционного кризиса 2018 года

По данным ООН в прошлом году в Европу по средиземному морю прибыло больше всего мигрантов из Гвинеи, Марокко и Мали, Сирия в этом списке находится на четвертом, Афганистан на пятом, а Ирак — на шестом месте.

В обще сложности 2260 мигрантов к погибли, пытаясь добраться до Европы по Средиземному морю. Агенство ООН по делам беженцам отмечает, что этот путь остается самым опасным, несмотря на то, что число смертельных исходов снизилось на четверть по сравнению с 2017 годом.

В целом по этому пути до Европы добрались 113 482 человека значительно меньше, чем в предыдущем году.

Наибольшее количество мигрантов и беженцев зарегистрировали в Испании — 55 756. А за первые два дня наступившего года испанская береговая охрана подобрала в море уже свыше 400 человек.