В Северном море ищут опасный груз

Около 20 контейнеров, которые упали в Северное море с грузового судна "Зое", вынесло на берег нескольких голландских и немецких островов. Но пока не удалось найти три контейнера, в которых хранились органические пероксиды – ядовитые химические вещества, вызывающие раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками.

"Многие контейнеры утонут. И нам нужно будет следить, не всплывут ли они снова. Конечно, мы их ищем. В операции задействованы специальные суда. Как говорит экипаж сухогруза, три опасных контейнера однозначно оказались за бортом. Они содержат вещества, которые реагируют на высокие температуры. Но пока довольно прохладно. Кроме того, учитывая уровень влажности, можно говорить о том, что эти вещества не представляют такой серьезной опасности", - говорит глава немецкого управления по чрезвычайным ситуациям в море Ганс-Вернес Монсес.