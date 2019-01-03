Около 20 контейнеров, которые упали в Северное море с грузового судна "Зое", вынесло на берег нескольких голландских и немецких островов. Но пока не удалось найти три контейнера, в которых хранились органические пероксиды – ядовитые химические вещества, вызывающие раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками.
В Северном море ищут опасный груз
"Многие контейнеры утонут. И нам нужно будет следить, не всплывут ли они снова. Конечно, мы их ищем. В операции задействованы специальные суда. Как говорит экипаж сухогруза, три опасных контейнера однозначно оказались за бортом. Они содержат вещества, которые реагируют на высокие температуры. Но пока довольно прохладно. Кроме того, учитывая уровень влажности, можно говорить о том, что эти вещества не представляют такой серьезной опасности", - говорит глава немецкого управления по чрезвычайным ситуациям в море Ганс-Вернес Монсес.
Сухогруз "Зое" - один из крупнейших контейнеровозов в мире. Судно попало в шторм, когда шло из бельгийского города Антверпен в немецкий порт Бремерхафен. В результате 270 контейнеров, в большинстве из которых находились игрушки, техника, автозапчасти и мебель, оказались в море. Сейчас ведется поисковая операция. К ней привлечены вертолеты и суда, оборудованные специальными гидролокаторами.