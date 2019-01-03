НБА: удачный день для "Детройта" и "Далласа"

"Детройт Пистонс" прервали серию поражений. В матче регулярного чемпионата НБА они обыграли "Мемфис Гриззлиз" со счетом 101:94. Больше всех своим командам помогли Блэйк Гриффин из "Детройта" и Джарен Джексон из "Мемфиса". Оба они набрали по 26 очков.

По итогам этого матча "Пистонс" смогли закрепиться в зоне плей-офф. Сейчас они замыкают первую восьмерку. А вот "гриззли", наоборот, уже третий раз подряд упускают шанс приблизиться к зоне плей-офф. Пока они идут десятыми.

Jeremy Brevard-USA TODAY Sports

Разгромом закончился для "Шарлотт Хорнетс" матч против "Даллас Маверикс" – 84:122. Уже первую четверть команда из Техаса выиграла со счётом 42:26 и дальше только наращивала преимущество. По 18 очков в составе победителей набрали Лука Дончич и Деннис Смит.

Впрочем, несмотря на поражение, ситуация у "Хорнетс" сейчас все-таки лучше. Они занимают седьмую строчку в турнирной таблице восточной конференции, а "Даллас Маверикс" пока находятся за пределами зоны плей-офф.