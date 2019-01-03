"Гринго на нас напали!"

Мигранты, пострадавшие в новогоднюю ночь на границе Мексики с США от применения пограничнно-таможенной службой Соединенных Штатов слезоточивого газа, заявляют, что эти действия были необоснованными и жестокими. Ранее сообщалось, что слезоточивый газ был применен, когда около 150 мигрантов попытались прорваться через границу в районе города Тихуана. Инцидент произошел сразу после наступления 2019 года.

Погранично-таможенная служба США заявила, что "пошла на такие действия в целях самообороны, защиты границы и восстановления правопорядка". По ее версии, группа мигрантов пыталась перелезть через забор. Несколько подростков начали бросать камни в сотрудников полиции. В то же время мигранты пытались перебросить детей через заграждение из проволочной спирали.

Пограничники утверждают, что только после этого они применили перцовые баллончики и слезоточивый газ. По словам мигрантов, на самом деле ситуация разворачивалась совсем не так и пограничники первыми распылили слезоточивый газ среди толпы, где находились женщины и дети.

"Это все чистая ложь. Люди, которые там находились, не бросали камни. Там было много детей, около 60, там были целые семьи с маленькими детьми", - рассказывает этот мужчина.

"В новогоднюю ночь мы подверглись насилию со стороны гринго. Они на нас напали. Они не должны были этого делать, потому что в США это считалось бы преступлением поступать так с нами", - говорит это гондурасский мигрант.

По последним данным, в новогоднюю ночь были задержаны более 20 мигрантов, в том числе несколько подростков. Американские пограничники уже не в первый раз используют газ для разгона нелегалов на мексиканской границе. 26 ноября таким образом они остановили толпу из 500 мигрантов. Тогда в результате применения слезоточивого газа и резиновых пуль несколько человек получили травмы.