Магнитогорск: поисково-спасательные работы близятся к концу

Почти 40 человек погибли в результате обрушения одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске 31 декабря. Среди погибших шесть детей. Тела 22 жертв трагедии опознаны. По данным министерства здравоохранения Челябинской области, состояние всех госпитализированных стабильно.

Поиск людей продолжается круглосуточно; почти тысяча спасателей разбирает завалы. Задействованы самосвалы, инженерная техника, служебные собаки. Руины обследуют и с воздуха с помощью беспилотников. Кроме тел спасатели ищут улики, проливающие свет на причины обрушения.

Сохраняется угроза обрушения конструкций пострадавшего здания. В четверг спасатели организуют два получасовых "окна" для жителей уцелевших подъездов, чтобы они смогли забрать из квартир необходимые вещи.

В пятницу в Магнитогорске пройдут первые похороны погибших.

Взрыв в многоэтажке на проспекте Карла Маркса полностью разрушил один подъезд, уничтожив 26 квартир. В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва бытового газа.