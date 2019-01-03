ДР Конго: Церковь говорит

Затянулся подсчет голосов на выборах президента Демократической Республики Конго. Тем временем, власть и оппозиция заявляют о своей победе. В этой ситуации Римско-католическая церковь, которая имеет большое влияние в стране, призывает ЦИК не откладывать публикацию первых итогов голосования:

«Данные, доступные из протоколов с избирательных участков свидетельствуют о том, что граждане достаточно определенно высказались относительно кандидатуры будущего президента страны. Мы призываем ЦИК опубликовать все данные ради поддержания демократии, правды и справедливости», - заявил во время пресс-конференции аббат Донасьен Ншоле, генеральный секретарь епископата Демократической Республики Конго.

Предполагалось, что первые результаты выборов будут объявлены уже 6 января, но это дата уже не окончательная. Подсчет голосов затянулся: в стране отключена интернет-связь.