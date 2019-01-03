Научные задачи китайского лунохода

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны. На малоизученной поверхности естественного спутника Земли луноход проведет различные научные исследования и эксперименты.

Научный журналист телеканала Euronews Джереми Уилкс объясняет: "На обратной стороне Луны еще никто не бывал. Эта сторона отличается от видимой с Земли: там другой минеральный состав грунта, другие радиационные условия, изучением которых займется немецкая дозиметрическая система. Будет проведен интересный эксперимент: они попробуют прорастить семена картофеля и развести тутового шелкопряда внутри небольшой емкости, попытаются создать в ней среду обитания".

Аппарат уже прислал первый в мире снимок обратной стороны Луны с близкого расстояния.