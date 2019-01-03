"Чанъэ-4" исследует обратную сторону Луны

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Обратная сторона Луны, никогда не видная с Земли, теперь как на ладони: первые в мире снимки этой части спутника нашей планеты сделал китайский космический аппарат "Чанъэ-4".

По сообщению Национального космического управления КНР, аппарат успешно совершил посадку в районе Южного полюса Луны; он поддерживает связь с Землей через орбитальный ретранслятор. У миссии "Чанъэ-4" - глобальные задачи: обследовать место посадки, провести геологические и астрофизические эксперименты и опыты по выращиванию живых организмов в условиях малой силы тяжести.