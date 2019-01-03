Финиширует ли "брексит"? Пожелания и обещания

Соглашение о выходе Соединённого королевства из Евросоюза ждёт парламентского утверждения. Премьер-министр просит лидеров ЕС гарантировать, что Северная Ирландия не останется в их едином таможенном пространстве, когда Великобритания его покинет ради торговли с третьими странами.

Лидеры ЕС справляли новый год в Твиттере. Канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил фаворита в гонке за пост президента Еврокомиссии немца Манфреда Вебера и поместил своё с ним селфи.

Страной-председателем ЕС стала Румынии, которой пожелал успеха глава Евросовета поляк Дональд Туск.

Еврокомиссия обещала выполнить в этом году все свои обещания, признав, что ещё не утверждено большинство прошлогодних предложений.

"Варшава на верном пути"

Премьер-министр Польши предсказал, что на майских выборах в Европарламент большого успеха добьются националисты и евроскептики, и это приведёт к большим переменам в ЕС.

В статье в газете the Financial Times Матеуш Моравецкий призвал Брюссель больше прислушиваться к восточноевропейским столицам и отменить дисциплинарные меры, введенные против Варшавы за нарушение верховенства права.

Еврокомиссия отметила в ответ, что Польша делает верные шаги.

Трамп и ЕС: взаимность чувств

Дональд Трамп заявил, что он мог бы быть «самым популярным человеком в Европе» и при желании претендовать в ней на любую должность.

Журналисты указали президенту США, что в ЕС, судя по опросам общественного мнения, его не любят. Трамп сказал на это, что его избрали американские налогоплательщики, и мнение Европы его не волнует.