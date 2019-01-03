Затишье перед "брекситом"

Через пару недель Палата общин проголосует по соглашению о выходе Соединённого королевства из Евросоюза. Но до этого премьер-министр попросит лидеров ЕС гарантировать, что Северная Ирландия не останется в их таможенном пространстве, когда Великобритания его покинет ради свободной торговли с третьими странами.

Пресс-секретарь Еврокомиссии напомнила в Брюсселе, что в действие вступит мера под называнием "backstop" ("бэкстоп"), призванная не допустить восстановления государственной границы, проходящей по острову Ирландия:

«Мы много раз говорили, что заключенная сделка — наилучшая и единственно возможная, - говорит официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева. - На данный момент не запланировано никаких дальнейших встреч между представителями Еврокомиссии и Соединённого Королевства на переговорах, которые завершены. Но конечно, президент Жан-Клод Юнкер всегда готов выслушать мнение премьер-министра Терезы Мэй относительно временного характера бэкстопа».

Растущая вероятность того, что сделка так и не осуществится, тревожит рынки. На следующей неделе британское правительство будет разъяснять обществу последствия разрыва многочисленных экономических, социальных и прочих связей с континентом. Подготовку к этому ведёт и ЕС:

«Мы продолжим реализацию плана на случай чрезвычайных обстоятельств, который был разработан в детелях и представлен 19 декабря, - поясняет Андреева. - В предстоящие недели мы будем следить за необходимостью дополнительных действий».

Особенного много противников «брексита» в космополитичном Лондоне и его Сити — крупнейшем финансовом центре Европы. Недаром в новогоднем салюте проглядывал флаг ЕС с жёлтыми звездами, которые символизируют страны-члены. Одной из них Союз может лишиться 29 марта.