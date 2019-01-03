Трудности Apple обвалили рынок акций

Снижение прогноза выручки Apple в первом квартале обрушило котировки акций европейский компаний, особенно производителей микросхем для айфонов. Общеевропейский индекс STOXX600 просел на 0,7%. Акции самого Apple, торгующиеся на Франкфуртской фондовой бирже, подешевели на 7,9%. В компании вину возлагают на торговую войну между США и Китаем и падение спроса на айфоны на китайском рынке.

"Apple не смог оправдать прогнозы аналитиков относительно выручки, – говорит Оливер Рот, аналитик банка Оддо Зейдлер. – Всё это ставит IT-компании в ещё более тяжёлые условия в и без того сложной ситуации на рынке. Тот факт, что не справляется даже такой лидер отрасли как Apple, показывает что дела в ней совсем плохи".

Согласно данным, опубликованным в среду Центральным банком Китая, рост китайского ВВП в четвёртом квартале, по-видимому, не превысил 6,5%. Замедление роста экономики не может не сказаться на покупательной способности населения, а значит и на продажах. Дорогостоящая продукция Apple с трудом выдерживает конкуренцию на китайском рынке, насыщенном продукцией китайских производителей.