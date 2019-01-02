По последним данным, из-под завалов жилого дома в Магнитогогорске извлекли 18 тел погибших, среди них 1 ребёнок, сообщает МЧС Росиии. Подъезд многоэтажки по проспекту Карла Маркса обрушился утром в понедельник 31 декабря из-за взрыва бытового газа. Как сообщает ТАСС, на утро 2 января, 25 человек числятся пропавшими без вести.
Магнитогорск: среди жертв – взрослые и дети
Спасатели извлекли из-под обломков 11-месячного младенца: ребенка, который провел в каменном мешке полтора дня, доставили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. Медики оценивают состояние маленького пациента как удовлетворительное, хотя ранее со слов областных специалистов, осмотревших малыша после эвакуации, его состояние оценивалось как "крайне тяжелое".
У мальчика закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, обморожение конечностей и общее переохлаждение. В спасении 11-месячного Вани лично принимал участие его отец, Евгений Фокин, который откликнулся на призыв спасателей МЧС о помощи добровольцев. После обрушения подъезда дома в Магнитогорске из-под завалов достали жену Евгения Фокина и его дочь.