Российские лыжники на пьедестале "Тур де Ски"

Российские лыжницы Наталья Непряева и Анастасия Седова завоевали серебро и бронзу в масс-старте на 10 километров классическим стилем в немецком Оберстдорфе. Победу одержала норвежка Ингвилд Эстберг, преодолевшая дистанцию в 10 км за 32 минуты 08,9 секунды.
Первое место было разыграно в острой борьбе на финишной прямой. Непряева догнала Эстберг, но в итоге уступила ей 0,1 секунды.
Гонка преследования у женщин пройдет 3 января. Сам "Тур де Ски" закончится 6 января.
Тем временем, у мужчин лыжник Сергей Устюгов занял третье место в масс-старте на 15 километров "классикой". В финишном створе Устюгов уступил 2 секунды победителю гонки норвежцу Эмилю Иверсену. По ходу дистанции российский лыжник сломал палку , но на финише сумел вырваться в лидирующую группу.
Этап "Тур де Ски" в Оберстдорфе у мужчин также продолжится в четверг гонкой преследования на 15 км свободным стилем.
После четырех этапов Непряева и Устюгов занимают вторые места в общем зачете.