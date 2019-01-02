Пулишича ждут в "Челси"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич скоро сменит прописку. Его новым домом станет "Челси". Трансфер игрока обошелся лондонскому клубу в 64 миллиона евро. Но на "Стэмфорд Бридж" Пулишич переберется только летом, этот сезон он доиграет в "Боруссии" на правах аренды.

"Мы рады, что смогли подписать одного из самых востребованных молодых футболистов Европы", - сообщила директор "Челси" Марина Грановская.

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20-летний американец в этом сезоне сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее появилась информация о том, что интерес к Пулишичу проявляют "Бавария", "Ливерпуль" и ПСЖ. Трансфер этого игрока стал одним из самых дорогих в истории "Челси". Дороже американца лондонцам обошлись только вратарь Кепа Аррисабалага и нападающий Альваро Мората.