НБА: успех "76-ых" и "следопытов"

"Филадельфия 76-ые" укрепляют позиции в турнирной таблице восточной конференции НБА. На выезде они обыграли "Лос-Анджелес Клипперс". Матч закончился со счетом 119:113. У победителей самым результативным стал Джоэл Эмбиид, на счету которого дабл-дабл из 28 очков и 19 подборов.

"76-ые" с большим преимуществом вырвались вперед уже в первой четверти – 41:28 и увеличили отрыв во второй. "Клипперс" после этого удалось сократить отставание, но победа все равно осталась за их противниками.

"Филадельфия" сейчас идет четвертой на востоке, а "Лос-Анджелес" занимает шестое место на западе.

Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

Поражение "королей"

Исход матча "Сакраменто Кингз"-"Портлэнд Трэйл Блэйзерс" решился только в дополнительное время. Результат встречи – 113:108 в пользу "следопытов". Их соперников не спасли даже 27 очков, набранных Бадди Хилдом. В составе "Трэйл Блейзерс" отличились Дэмьен Лиллард и Юсуф Нуркич. Они заработали 25 и 24 очка соответственно.

"Портлэнд" уверенно держится в зоне плей-офф, занимая пятое место, а "Сакраменто" сейчас в одном шаге от первой восьмерки.