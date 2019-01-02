В Индии вспыхнули беспорядки после того, как две женщины моложе 50 лет впервые за несколько веков вошли в храм бога Айяппана в штате Керала. Протестующие перекрыли несколько дорог. Некоторые манифестанты забрасывали стражей правопорядка камнями. В ответ полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ и водометы.
"Живая стена" за права женщин
Сами женщины говорят, что, несмотря на происходящее, решительно настроены на борьбу за свои права.
"Мы не хотим отступать. Мы намерены двигаться вперед. Мы хотим гендерного равенства и гендерной справедливости", - говорит одна из активисток.
Попасть внутрь храма двум женщинам удалось только под покровом ночи. Их сопровождали полицейские.
Днем ранее жительницы Кералы выстроились в живую стену длиной более 600 километров. По разным оценкам, акция собрала от 3 по 5 миллионов женщин. Они требовали равенства прав для женщин и мужчин.
В сентябре Верховный суд Индии разрешил девочкам и женщинам в возрасте от 10 до 50 лет входить в храм Айяппана. Суд решил, что запрет на посещение святыни нарушает конституционные права индианок. В соответствии с вердиктом, женщины могли посещать храм уже с середины октября, но мужчины забрасывали камнями и палками всех женщин, которые пытались попасть внутрь.