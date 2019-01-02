Император Акихито: последнее поздравление

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До 60 тысяч японцев пришли к Императорскому дворцу в центре Токио, чтобы услышать последнее новогоднее обращение императора Акихито перед отречением. Монарх сложит с себя полномочия 30 апреля; решение принято из-за преклонного возраста и состояния здоровья.

"Поздравляю вас с Новым годом. Я рад отмечать этот праздник вместе с вами под этим чистым небом", - заявил император ликующей толпе.