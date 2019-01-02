Трагедия в Дании: "осколки летели прямо в лицо"

По меньшей мере 6 человек погибли еще около десяти пострадали в результате железнодорожной катастрофы в Дании.

Трагедия произошла в среду на мосту Большой Бельт, соединяющем два острова - Зеландию и Фюн. По параллельным путям двигались два состава: пассажирский, в направлении Копенгагена, и грузовой, в сторону от датской столицы. Когда они поравнялись, из-за сильного ветра снесло часть крыши грузового поезда, которая полетела во встречный состав.

Как следствие - экстренное торможение, выбитые стекла и искореженная груда железа. По данным датских властей, в момент столкновения в пассажирском поезде находилось более полутора сотен человек.

"Я ехала по делам в Копенгаген. Все было хорошо. И вдруг я услышала громкий удар, от которого оказались выбиты стекла, осколки летели прямо в лицо. Мы упали на пол, поезд стал тормозить", - рассказала одна из пассажирок.

Висячий мост Большой Бельт пересекает одноименный пролив. Его общая протяженность составляет почти 7 км. После трагического инцидента мост оказался полностью закрыт не только для железнодорожного транспорта, но и для автомобилей. Эвакуация пострадавших людей продолжалась несколько часов, из-за шторма и шквалистого ветра спасателям было трудно подобраться к месту аварии.