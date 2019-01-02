Железнодорожная катастрофа в Дании, есть погибшие

По меньшей мере 6 человек стали жертвами железнодорожной катастрофы в Дании, ещё 8 пострадали.

Инцидент произошел в среду утром на мосту Большой Бельт, соединяющем два главных датских острова - Зеландия и Фюн. По предварительным данным, проезжавший по мосту грузовой состав, перевозивший ящики с пивом, резко затормозил, и с него в пассажирский поезд, направлявшийся в столицу Копенгаген, полетели тяжёлые предметы.

Мост Большой Бельт над одноименным проливом закрыли как для железнодорожного, так и для автомобильного транспорта. Ведётся расследование обстоятельств произошедшего. Развернута масштабная спасательная операция, но из-за сильного шторма спасателям трудно подобраться к месту аварии.

В пассажирском поезде находились 160 человек, в том числе трое проводников. Всех пострадавших и других пассажиров доставили в город Нюборг на острове Фюн, где для них организован специальный эвакуационный центр.

Висячий мост Большой Бельт — третий в мире по длине пролета (1624 м). Его Строительство проходило в 1988-1998 годах. Общая длина моста - 6790 м, ширина - 31 м.