"Идея независимости Тайваня ведет в тупик"

Председатель КНР заявил, что "идея независимости Тайваня идет вразрез с ходом истории и в конечном итоге приведет в тупик". Об этом Си Цзиньпин сообщил, выступая на собрании, посвященном 40-летию "Обращения к тайваньским соотечественникам". Глава КНР подчеркнул, что власти Китая не допустят никакой сепаратистской деятельности на Тайване.

"Китайцы не должны воевать с китайцами, мы стараемся быть максимально искренними в нашем желании мирного воссоединения, поскольку это отвечает интересам прежде всего наших сограждан, в том числе и тех, кто живет на другом берегу пролива. Мирное решение Тайваньского вопроса - это верный путь к поддержанию стабильности и мира в регионе, а также поощрению всеобщего развития в интересах соотечественников", - убежден Си Цзиньпин.

В то же время Китай не обещает, что откажется от применения силы. Си Цзиньпин заявил, что КНР сохраняет за собой возможность применения всех необходимых мер против иностранного вмешательства и сепаратистских движений.

Заявление китайского лидера многие расценили как ответ президенту Тайваня Цай Инвэнь, которая в новогоднем обращении сообщила о неготовности отказываться от суверенитета и идти на уступки властям КНР. Ровно год назад Тайбэй заявлял о растущей угрозе военного вторжения Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией последние 70 лет, с момента, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне с коммунистами.