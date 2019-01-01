Четверо ранены в результате наезда автомобиля в Германии

Размер текста Aa Aa

Немецкая полиция задержала 50-летнего гражданина Германии по подозрению в наезде на пешеходов в городе Ботроп на западе страны. Правоохранительные органы предполагают, что это была "целенаправленная атака", мотивацией для которой послужило враждебное отношение к иностранцам.

Сообщается, что во время задержания водитель выкрикивал расистские комментарии. "Следователи располагают предварительной информацией о психической болезни водителя", - говорится в заявлении полиции.